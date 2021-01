Si rafforza il ponte Stati Uniti – Italia: donati 5 milioni di dollari per la lotta al virus

Il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti d’America per lo sviluppo internazionale (USAID) ha donato 5 milioni di dollari a sostegno di progetti nel campo della salute, dell’istruzione e dello sviluppo comunitario.

Fornitura di attrezzature per le strutture mediche, materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di crisi sanitaria, sono questi alcuni dei temi dei progetti sostenuti attraverso i 13 distretti del Rotary in Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma soprattutto per combattere, già da ora, le conseguenze sociali ed economiche del Coronavirus sulle famiglie e sulle imprese in questo periodo in grande difficoltà.

La donazione è sottoscritta nell’accordo “USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19” che si svolgerà nei prossimi 18 mesi e che va ad aggiungere ai 60 milioni di dollari che il Governo degli Stati Uniti ha elargito dal 2009 ad oggi all’Italia per investimenti situazioni di emergenza e calamità naturali.