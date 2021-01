Neveplast, nel paradiso dello sci austriaco un park estivo in erba sintetica

Nel comprensorio di Schladming, regno dello sci austriaco, in primavera sorgerà un park estivo in materiale sintetico Neveplast che sarà anche title sponsor e assumerà la denominazione di Neveplast Startpark Reiteralm.

Schladming, incastonata nel paesaggio selvaggio della Stiria, si è conquistata negli anni un posto speciale nel gotha dello sci. Ha ospitato per due volte i Campionati Mondiali di sci alpino e dal 1981 il suo slalom sulla Planai infuoca la notte più attesa del calendario di Coppa del Mondo.

La località di Reiteralm è meta privilegiata degli specialisti del cross, sci e snowboard, che arrivano da tutto il mondo per allenarsi nel suo Cross park e grazie allo Startpark firmato Neveplast, l’azienda di Albano Sant’Alessandro leader nella produzione di piste da sci in plastica, potranno allenarsi senza la neve, anche nel periodo estivo.

Il layout del Neveplast Startpark Reiteralm prevede sei diverse linee di allenamento con whoops , jumps e paraboliche disegnate per simulare i tracciati di gara sui quali gli atleti si sfideranno, una volta aperta la stagione agonistica. Le linee si adattano perfettamente sia alle caratteristiche degli specialisti dello ski come dello snowboard cross.

La linee sono interamente ricoperte da Neveplast, materiale ecocompatibile e completamente rigenerabile che simula al limite del reale la sciata sulla neve naturale. Il materiale Neveplast, una volta posizionato sul terreno, rimarrà fisso anche durante la stagione invernale così da poter essere un ottimo alleato anche in inverni caldi ed avari di neve. Basteranno anche pochi centimetri di neve naturale per allenarsi in tutta sicurezza e con la massima efficacia.

Il nome per la partnership con il Crosspark di Reiteralm è stato suggerito da Katrin Ofner, sciatrice freestyle austriaca, specialista dello ski cross. “Questo ci ripaga dei sacrifici fatti in questi anni per migliorarci sempre – commenta Niccolò Bertocchi, amministratore delegato Neveplast -. Siamo un’azienda made in Italy che esporta in tutto il mondo, ma quando riusciamo a fare breccia in Austria, dove le discipline invernali sono una religione, c’è un pizzico di soddisfazione in più”.