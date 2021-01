Maurizio Martina esce, alla Camera entra Giovanni Sanga

Giovanni Sanga, Partito Democratico e presidente della società di gestione dell’aeroporto di Bergamo (la Sacbo) è da oggi, mercoledì 20 gennaio, di nuovo in Parlamento. La giunta per le elezioni della Camera ha verificato un dato già noto e cioè la non compatibilità del nuovo ruolo di Maurizio Martina, vicedirettore aggiunto alla Fao, con quello di deputato. Per questo l’ex ministro alle Politiche agricole decade e il suo posto viene coperto dal primo dei non eletti, Giovanni Sanga, appunto.

Adesso andrà verificata la compatiblità delle cariche del commercialista della Valcavallina con il seggio a Montecitorio: intanto a Roma, nei banchi della maggioranza del governo Conte, per un bergamasco che esce uno rientra.