Lombardia fuori dalla Zona Rossa? Speranza: nessun accordo, le restrizioni su dati scientifici

Il ministro Roberto Speranza gela ogni ipotesi di intese per evitare che la Lombardia rimanga Zona rossa fino alla fine del mese. Perciò, a meno che il Tar accolga il ricorso regionale, annunciato dal presidente Attilio Fontana, i lombardi vivranno ancora per una decina di giorni almeno le restrizioni più rigide stabilite per evitare il propagarsi dei contagi da Covid.

Mercoledì mattina era circolata l’indiscrezione sulla possibilità di una intesa tra la Regione e il Governo per rivedere i dati e abbreviare i tempi. Eventualità che il ministro smentisce categoricamente: “Non faccio accordi. Le misure sono su base di documenti tecnici e scientifici”.