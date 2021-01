Cooking Quiz : gli studenti di San Pellegrino ottengono il pass per la finale

Gli studenti bergamaschi ancora una volta si fanno notare per i brillanti risultati ottenuti. Questa volta è l’ambito culinario sotto i riflettori, con la quinta edizione del Cooking Quiz, che vede protagonisti gli alunni attraverso 90 minuti formativi, divertenti e di svago. L’edizione si è svolta in formato digitale con ospiti illustri come lo chef docente di ALMA Valerio Cabri per la lezione di Enogastronomia, Stefano Venturelli Restaurant Manager di ALMA per la lezione di Sala/Vendita e il presentatore Alvin Crescini.

Nella giornata di martedì 19 gennaio, i protagonisti sono stati gli studenti bergamaschi delle classi 4^F indirizzo Sala/Vendita e la 4^A dell’IIS “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme, che hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale prevista per maggio.

“Il Cooking Quiz è un’iniziativa stimolante ed un modo per arrivare alla conoscenza passando dalla curiosità! – dichiara la professoressa Giuseppina Arzuffi coordinatrice del progetto per San Pellegrino- Come docenti siamo molto soddisfatti dell’esperienza che hanno vissuto i nostri studenti, anche loro molto entusiasti. Non vediamo l’ora di far partecipare la nostra classe di pasticceria al grande evento dedicato a questo indirizzo con i Pastry Chef di ALMA!”

Una novità importante di questa edizione è la sezione dedicata alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro e acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. Grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica, si combatte lo spreco alimentare e il cibo dura di più. I Consorzi Nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso in tutto il Mondo.