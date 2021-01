Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da particolato fine PM2.5

Bergamo svetta al secondo posto di una classifica drammatica: con Brescia al primo posto vanta il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa.

Al terzo posto c’è Karvinà (Repubblica Ceca) e poi Vicenza (al quarto posto), al quinto Silesian Metropolis (Polonia) mentre Saronno, in provincia di Milano è all’ottavo. È il risultato di uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l’innovazione spagnolo e dal Global Health Institute.

“Il particolato fine PM2,5 viene prodotto tipicamente da sorgenti di natura antropica (industrie, riscaldamento, traffico veicolare e processi di combustione in generale) e può essere di tipo primario quando viene emesso come tale in atmosfera direttamente dalle sorgenti oppure può essere di tipo secondario quando si forma da reazioni chimiche tra altre specie inquinanti. È possibile sostenere che all’interno del PM10 di origine secondaria tutto il particolato sia costituito in realtà da particelle di PM 2,5 che ne rappresenta la parte prevalente”. Tratto dal sito Anceler.

Lo studio analizza anche la mortalità da biossido di azoto (NO2), con Madrid la città con maggior numero di decessi in Europa, e Torino e Milano rispettivamente al terzo e quinto posto. I risultati mostrano che 51mila morti premature da PM2,5 e 900 da NO2 potrebbero essere evitate ogni anno, se le città prese in esame riducessero i livelli dei due inquinanti raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I dati per ogni città sono consultabili sul sito www.isglobalranking.org. Applicando le linee guida Oms sul PM2,5 a Brescia potrebbero essere evitati 232 morti l’anno e a Bergamo 137. Facendo lo stesso con l’NO2 a Torino, ci sarebbero 34 decessi in meno, e a Milano 103.

