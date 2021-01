Le novità sulla crisi di governo, Un sacchetto di biglie o la Coppa Italia? La tv del 19 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 19 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Un sacchetto di biglie”. Maurice e Joseph, due fratelli ebrei che amano giocare con le biglie, fuggono per tutta la Francia sotto l’occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Dovranno ricorrere a un’incredibile dose di malizia, coraggio e ingegno per sfuggire alla barbarie nazista.

Spazio all’attualità e alla politica con gli sviluppi relativi alla crisi di governo su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con “Viaggio nella grande bellezza”.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Roma e Spezia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rampage – Furia animale”; su Rai4 alle 21.20 “Jungle”; su Rai5 alle 21.15 “Nord”; su Iris alle 21.10 “Sfida nella valle dei Comanche”; e su Italia2 alle 21.30 “Scuola di polizia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.20 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

