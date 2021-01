L’affascinante feed di MyFair Bergamo

Questo articolo è dedicato alle lettrici amanti del capello “ben fatto” e di Instagram intervistando MyFair, salone di parrucchieri a due passi dal centro che vede Cristian Moioli come hair stylist director.

Da circa 2 mesi lo stesso Cristian, assieme al supporto di due giovani trentenni, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura aprendo il canale instagram @myfairbergamo dove quotidianamente vengono pubblicati, in un mix di composizioni, foto di clienti e immagini d’ispirazione.

Questo connubio tra foto e immagini, risulta da subito la chiave vincente per un profilo che diventa fonte d’ispirazione e likes legati alle pubblicazioni; Lo stesso MyFair Bergamo rimane al passo con i tempi grazie a tagli e colori moderni e di tendenza ma è anche vero che la gestione capillare del social network, Instagram, ha alzato il livello regalando alle affezionate clienti un servizio migliore e più personale.

Stella e Davide, i due giovani trentenni che assieme a Cristian gestiscono con successo il feed di Instagram, si sono imposti le parole chiave come autenticità nei contenuti assieme a una visione chiara e duratura.

Stella social manager e mamma full time assieme a Davide consulente digital marketing e fotografo per passione, hanno elencato una sorta di manuale d’uso per gestire a regola d’arte un profilo:

– Conoscere le regole e il linguaggio di Instagram

– Scattare delle belle foto cercando l’unicità

– Saper utilizzare perfettamente i filtri

– Passare ore e ore per cercare nuovi trend

– Rispondere sempre alle domande e richieste

– Avere il cellulare sempre carico :)

– Essere consapevoli che il web non va mai in vacanza

Se volete visitare virtualmente l’avventura di MyFair Bergamo ecco i suoi link www.myfairbergamo.it instagram.com/myfairbergamo oppure se fisicamente volete conoscere la realtà, il salone si trova Via Don Luigi Palazzolo, 23/I a Bergamo.