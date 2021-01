insiemeperlamusica con Elio, Trio Medusa e Cesvi: vincono i Violet Blend

La rock band fiorentina Violet Blend vince il bando #insiemeperlamusica indetto da Cesvi, Elio e le Storie Tese ed il Trio Medusa, in partnership con Radio Deejay e Friends&Partners.

Il Trio Medusa, Elio e le Storie Tese e Cesvi sono scesi in campo in soccorso delle band indipendenti meritevoli duramente colpite dalla pandemia e dal lockdown, attivando una campagna di crowdfunding.

In palio un aperitivo in compagnia del Trio Medusa ed un’esibizione degli Elii per un unico grande evento, fondamentale inoltre il sostegno da parte di Cesvi, organizzazione umanitaria bergamasca attiva da 35 anni e oggi impegnata nella lotta al Covid-19 in Italia.

I Violet Blend, capitanati da Giada Celeste Chelli, sono una band alternative rock fiorentina cha ha già all’attivo diversi altri premi, tra cui Band Rivelazione del 2019 dal F.I.P.I. – Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, Et Music Prize a Sanremo Rock 2019, Classic Rock Italia Contest 2017.

La band vanta due tour europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura a Radiohead (I-Days Festival) e Garbage (Villa Ada Roma Incontra il Mondo). Il 2020 li aveva visti partire in quarta con Together Tour, un tour a fianco dei grandi nomi della musica come Chris Slade (AC/DC), Vinnie Moore (Alice Cooper), Bobo Rondelli, Rezophonic (Mario Riso) e molti altri.

Con l’inizio della pandemia e lo stop di tutti i concerti i Violet Blend sono stati costretti a rinviare – ed in alcuni casi annullare – le date concordate, provocando così una grande battuta d’arresto per la loro musica, fino a mettere in pausa anche la produzione del loro secondo disco.

Poi sono arrivati Cesvi, il Trio Medusa ed Elio e le Storie Tese che hanno infuso nuova linfa e vigore al loro progetto, permettendo così una vera e propria rinascita per i Violet Blend.