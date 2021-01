Le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione presente sull’Italia, che mantiene tempo stabile anche sulla regione Padano-alpina si sta indebolendo. Il flusso umido atlantico, pilotato da una vasta saccatura con fulcro sulle Isole Britanniche, riprenderà così il sopravvento ed apporterà un graduale peggioramento tra mercoledì e venerdì.

Martedì 19 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla fascia Padana e gradualmente anche su Oltrepò Pavese nuvoloso o molto nuvoloso con nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione dall’alba (contemporaneo transito di nubi in altitudine); su Alpi e Prealpi quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi alte e sottili. Dal meriggio sulla Lombardia Ovest e sulla fascia padana molto nuvoloso con nubi sempre più consistenti, mentre su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina dalle Orobie al Garda quasi nuvoloso con accentuazione dei passaggi di nubi medio-alte. A sera su Lombardia Ovest e fascia padana quasi coperto o coperto con rare pioviggini su Pavese, Lomellina, Milanese e Lodigiano; altrove nuvolosità irregolare con nubi in graduale addensamento, ma ancora parziali schiarite: asciutto.

Temperature: minime al piano stazionarie con valori compresi tra -5/-1°C (fino a -1/0°C nei grandi centri urbani); massime stazionarie o in lieve calo con valori tra 2/3°C (nelle aree con nebbia) fino a 7/8°C sulla fascia pedemontana.

Mercoledì 20 gennaio 2021

Tempo Previsto: Nottetempo e al mattino in pianura, sulla pedemontana e sull’Oltrepò Pavese coperto, mentre su Valchiavenna, Valtellina e Valli prealpine dall’alta Val Brembana all’alto Garda nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore alpino: deboli piogge intermittenti dal Pavese al Mantovano e sulla pedemontana con neve o nevischio fino a 500-700 metri su Prealpi Ovest ed Oltrepò, mentre oltre 700-900m su Prealpi Est. Dal pomeriggio fino a sera su tutta la Lombardia coperto con residue schiarite sul Valtellinese: deboli piogge o pioviggini sparse più frequenti su Lombardia Ovest e Valchiavenna e limite neve attorno a 600-800 metri su Lombardia Ovest, oltre 800-1000 metri su Lombardia Est (più in basso su Valtellina, Valchiavenna e Valli minori).

Temperature: minime al piano in lieve aumento con valori compresi tra -3/0°C (fino a 1/2°C nei grandi centri urbani); massime in lieve calo con valori tra 2/3°C (Lombardia Ovest) fino a 4/5°C su pianura Est.

Giovedì 21 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia cielo in prevalenza coperto con piogge per lo più deboli o a tratti moderate su gran parte della regione, deboli o molto deboli su Pavese, Cremonese, Bresciano e Mantovano: neve oltre 650-850 metri su Lombardia Ovest, oltre 800-1000 metri su Lombardia Est (a quote inferiori solo su Valtellina). Dal meriggio sempre perturbato con precipitazioni tra deboli/moderate su Lombardia Ovest, Bergamasco e Valtellina, mentre generalmente deboli altrove. Neve oltre 500-700 metri all’Ovest, oltre 700-900 all’Est (su Valtellina non esclusa fino a fondovalle).

Temperature: minime al piano in lieve aumento con valori compresi tra 0/3°C. Massime comprese tra 2/3°C, massime quasi stazionarie con valori tra 3/6°C.