Covid: 17 positivi a Bergamo e meno di mille in Lombardia, 57 i decessi

Sono 17 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 930 in Lombardia a fronte di 24.129 tamponi effettuati (3,8%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso martedì 19 gennaio. Sempre a livello regionale si registrano 976 guariti/dimessi e 57 decessi.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 24.129 (di cui 14.959 molecolari e 9.170 antigenici) totale complessivo: 5.272.645

– i nuovi casi positivi: 930 (di cui 73 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 436.485 (+976), di cui 3.506 dimessi e 432.979 guariti

– in terapia intensiva: 425 (-24)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.619 (+66)

– i decessi, totale complessivo: 26.339 (+57)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 308 di cui 139 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 136;

Como: 59;

Cremona: 11;

Lecco: 8;

Lodi: 29;

Mantova: 94;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 94;

Sondrio: 54;

Varese: 55.

In Italia

Sono 254.070 i test effettuati, lunedì erano stati 158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%).

Sono in calo di 57 unità i pazienti in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti in area medica – reparti ordinari, ricoverati con sintomi – sono in calo di 185 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.699.