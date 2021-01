Campionati Italiani Giovani, Lucia Isonni vince il titolo juniores fra le aspiranti

I Campionati Italiani Giovanili non smettono di riservare sorprese per lo sci di fondo bergamasco. La competizione tricolore ha infatti coronato il sogno di Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, dopo aver sfiorato il podio in tecnica classica, ha conquistato il titolo aspiranti in skating.

Al termine di una gara al cardiopalma, la 17enne di Schilpario ha preceduto di quattordici secondi la friulana Iris De Martin Pinter (Carabinieri, al secondo argento consecutivo) e di ventiquattro Nadine Laurent.

Buona prestazione anche per Giulia Negroni (Sci Club 13 Clusone) e Cassandra Negroni (Ubi Banca Goggi), giunte al traguardo di Alfedena rispettivamente in nona e decima posizione.

Fra le juniores da segnalare l’ottima prova di Giulia Cozzi che, dopo il bronzo ottenuto in classico, si è confermata a proprio agio anche con il passo di pattinato tagliando la linea d’arrivo con il quinto tempo.

La competizione aquilana, valida anche come tappa di Coppa Italia, ha visto protagonista anche Martina Bellini (Esercito), vincitrice della classifica dedicata alle Under 23.

In grado di cogliere la quinta piazza assoluta, la 22enne di Clusone ha preceduto la scalvina Valentina Maj (Carabinieri) e Chiara De Zolt Ponte (Carabinieri).