Arriva “Ferma a guardare”: nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari ed Ernia

È tempo di nuove collaborazioni per i Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca nata nel 2010, che ha conquistato il grande pubblico grazie a “Ringo Starr”, canzone che li ha portati sul podio di Sanremo 2020.

I sette musicisti capitanati da Riccardo Zanotti hanno annunciato su Instagram il featuring con il rapper Matteo Professione, in arte Ernia. “Ferma a guardare” – questo il titolo della canzone – uscirà su tutte le piattaforme mercoledì 20 gennaio.

“Come sapete per noi le collaborazioni sono una cosa seria, da non prendere sottogamba. Non si devono fare “tanto per” – si legge sulla pagina ufficiale dei PTN – ma questa volta si tratta di qualcosa di speciale. Ernia è una grande persona, prima ancora che un grande artista. Confrontandoci abbiamo scoperto che i nostri percorsi, per quanto appartenenti a mondi diversi, sono molto simili. In studio ci siamo subito trovati. Il risultato è Ferma a Guardare, ed esce mercoledì 20 gennaio”.

Il risultato di questa inedita collaborazione, che unisce pop e rapper è quindi nuova musica. I fan non dovranno aspettare molto per ascoltarla. Nel frattempo, non è tardata la risposta del rapper, sempre sui social. “Una delle robe più fighe del mio genere è che lo puoi mischiare con tutto – scrive – È tanto che si vedono gli stessi nomi e le stesse collaborazioni in giro così che ho deciso di uscire ulteriormente dalla mia zona di comfort per poter fare qualcosa di diverso. I Pinguini Tattici Nucleari sono dei miti davvero e insieme abbiamo fatto Ferma a Guardare Remix”.

Dopo il successo sanremese e quello di “Ahia!”, sta per arrivare “il momento di “Ferma a Guardare”. Noi non potremo fare altro che fermarci … ad ascoltare!