Aeroporto di Orio, sequestrato un lingotto d’oro da 51mila euro

I funzionari in servizio alla Sezione Operativa di Orio al Serio e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto delle violazioni in tema di valuta e preziosi, hanno rinvenuto, a seguito di ispezione, un lingotto d’oro sul quale è apposta la punzonatura del titolo 998,000, del peso di mille grammi per un valore di 51mila euro circa.

Il metallo, nascosto all’interno del bagaglio di un cittadino italiano in partenza per il Portogallo, era trasportato in assenza della necessaria dichiarazione all’U.I.F (Unità di Informazione Finanziaria per Italia) prevista in materia di circolazione dell’oro.

Il cittadino è stato sanzionato e l’oro sottoposto a sequestro amministrativo, a garanzia del pagamento della sanzione, che verrà successivamente irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da un minimo di 5.100, a un massimo di 20.400 euro, ovvero dal 10% al 40% del valore complessivo.

In tema di valuta, nell’anno 2020, sono stati sanzionati oltre 280 passeggeri, diretti prevalentemente verso i paesi del Nord Africa, che trasportavano nei loro bagagli somme superiori a 10mila euro, per le quali è prescritto l’obbligo di presentazione della dichiarazione, per un ammontare complessivo di 558.000 euro di valuta non dichiarata.