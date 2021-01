Piano pandemico, il dg del Ministero della Salute in Procura a Bergamo

È arrivato in Procura a Bergamo poco prima delle 10, senza rilasciare dichiarazioni. Giuseppe Ruocco, direttore generale del Ministero della Salute, è stato convocato dai pubblici ministeri per fare chiarezza sui Piani pandemici non aggiornati.

Quel che i magistrati vogliono capire è se al Ministero vi fosse consapevolezza dell’importanza del Piano pandemico, ovvero lo strumento che doveva dettare le linee guida da applicare in caso di epidemia o pandemia influenzale.

In piazza Dante è arrivato anche Andrea Crisanti, virologo e direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova in qualità di consulente della Procura. Oltre che sulla mancata zona rossa e sulla riapertura dell’ospedale di Alzano, i pm gli hanno di esprimersi anche su quanto possono aver inciso le mancate previsioni di un piano pandemico aggiornato.

Sono qui per le audizioni”, ha detto Crisanti davanti ai giornalisti. E alla domanda di quando avrebbe depositato la sua consulenza ha risposto: “Ci vogliono ancora 30-40 giorni”.