Nembro, sorpreso con 160 grammi di cocaina e quasi 9mila euro: arrestato

La scorsa notte, i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 32 anni, sorpreso in possesso, all’interno della propria abitazione, di cocaina, migliaia di euro e materiale per il confezionamento.

I militari della Stazione Carabinieri di Alzano Lombardo, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare i reati in ambito sostanze stupefacenti nel Comune di Nembro, sono stati attirati da un insolito via vai.

Pertanto, dopo aver sorpreso un soggetto che aveva appena acquistato una dose di cocaina da un uomo, si sono diretti all’interno dell’abitazione di quest’ultimo, dove sono stati rinvenuti circa 160 grammi di cocaina, nascosti in un comodino della camera da letto, poco più di 8.800 euro in contanti, ritrovati dai Carabinieri tra i vestiti di un armadi e sequestrati poiché ritenuti il provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento.

I militari, al termine degli accertamenti del caso, lo hanno arrestato e trattenuto in caserma, in attesa del giudizio direttissimo in tribunale a Bergamo.