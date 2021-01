Fipsas Bergamo diventa Associazione piscatoria dilettantistica ricreativa qualificata

Il 2021 dell’Associazione Pescatori di Bergamo è iniziato sotto i migliori auspici con un attestato di stima e una qualifica che permetterà di poter aver ancor più voce nei tavoli di lavoro.

Fipsas Bergamo è ufficialmente diventata una “Associazione piscatoria dilettantistica ricreativa qualificata” lo scorso 29 dicembre come pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia: un premio per il grande lavoro di tutta la struttura e per i più di 4mila iscritti.

L’associazione è impegnata da anni in tante attività a tutela della pesca bergamasca, a partire dalla gestione degli incubatoi ittici, l’impegno in recuperi e semine con le sue guardie volontarie, la didattica con le scuole del territori.

“Dopo tanti sforzi burocratici – spiega il presidente Imerio Arzuffi -, siamo stati qualificati a livello regionale con più di 4 mila pescatori. Il mio primo ringraziamento va a tutti i nostri volontari sparsi sul territorio e al loro grande impegno, alla nostra vigilanza e a tutta la nostra struttura. È un numero importante quello dei 4mila iscritti, è il riconoscimento che abbiamo svolto sul territorio di Bergamo, un lavoro indispensabile per tutti i pescatori non solo per i nostri iscritti. Per ottenere questa qualifica abbiamo dovuto rispondere a tanti requisiti, come le coperture assicurative, bilanci, attività di vigilanza, quella negli incubatoi e tutto quanto fatto negli anni precedenti, tutte attività che negli anni noi abbiamo sempre svolto e sono state il nostro punto di forza, la nostra identità”.