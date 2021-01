Bergamo, il giardino di via Mascagni sarà intitolato a Rita Levi Montalcini

Il Parco di via Mascagni sarà intitolato a Rita Levi Montalcini: lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta di giovedì scorso, raccogliendo la proposta dei bambini della scuola Cavezzali del quartiere di Longuelo.

Sono stati infatti i bambini della scuola di Longuelo (grazie a un’idea dell’allora assessora al verde pubblico Leyla Ciagà) a scegliere il nome del parco che si trova a pochi passi dal loro istituto: ai bambini sono state presentate tre figure di scienziate italiane, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Laura Conti. Sono state raccontate le loro storie personali e le loro scoperte. Ne è seguito un dibattito nelle classi più alte tra i sostenitori dell’una o dell’altra candidata. In ogni singola classe si è svolta una votazione, tramite un sistema elettorale (urna e schede, con immagini per le classi prime e seconde, nominative per le classi terze, quarte e quinte). Ognuno è stato in grado di esprimere il proprio parere, mediante un procedimento elettivo che ricalca le modalità elettorali del sistema democratico.

I risultati sono poi stati condivisi dalle docenti. La scienziata che ha ricevuto più voti e pertanto a cui intitolare il parco è risultata Rita Levi Montalcini, scelta per il coraggio e la determinazione dimostrata in tutta la sua vita. La Commissione Toponomastica del Comune ha poi espresso parere favorevole e la proposta è arrivata giovedì scorso sul tavolo della Giunta Gori, che ha dato il via libera all’intitolazione.

Rita Levi Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) è stata una neurologa, accademica Italiana. Laureata in medicina all’Istituto di Anatomia Umana dell’Università di Torino con il Prof. Giuseppe Levi, dai primi anni dell’università si è dedicata allo studio del sistema nervoso. Negli anni cinquanta con le sue ricerche ha scoperto ed illustrato il fattore dell’accrescimento della fibra nervosa noto come NGF, e a tale scoperta le viene riconosciuto il Premio Nobel per la Medicina nell’anno 1986. E’ stata una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo: unica italiana ad essere insignita del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia (anno 1986) e prima donna ad essere ammessa all’Accademia Pontificia. Socia nazionale dell’Accademia dei lincei per la classe scienze fisiche e socia fondatrice della Fondazione Idis-Città della scienza. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 1 agosto 2001 la nominò Senatrice a Vita della Repubblica italiana.

Il giardino di via Mascagni è stato realizzato negli anni scorsi e si è aggiudicato recentemente il premio “La Città per il verde”, grazie alla qualità della sua progettazione. Vi sono, infatti, oltre 900 specie vegetali, tra nuove alberature, arbusti, rampicanti ed essenze che incrementano la qualità estetica e naturalistica dell’area. L’area verde è stata anche realizzata con particolari criteri anti-alluvione per risolvere le problematiche di carattere idrogeologico e idraulico cui l’area è soggetta.

“Sono felice di annunciare l’intitolazione del giardino di via Mascagni a Rita Levi Montalcini. – commenta l’assessore e presidente della Commissione toponomastica Giacomo Angeloni – Parliamo di una delle donne più illustri della storia del nostro Paese e della scienza e sono felice che un luogo della nostra città possa portare il suo nome. Ringrazio i bambini e le docenti della scuola Cavezzali dell’Istituto dei Mille: il loro percorso di partecipazione attiva rappresenta un modello virtuoso, che ha dato l’opportunità a tutta la scuola non solo di conoscere la storia e la vita di Rita Levi Montalcini, ma anche di accendere attività curricolari particolari, che hanno arricchito il percorso formativo dei bambini della Cavezzali”.