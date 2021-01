Al via la settimana in zona rossa, a Bergamo come nel resto della Lombardia. Con Maurizio Sabatino e col bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà.

ANALISI GENERALE

Un’area anticiclonica presente sull’Atlantico, estesa fin sulle isole Britanniche, andrà espandendosi verso levante, stabilizzando il tempo sull’Europa Occidentale. Permane una profonda saccatura sull’Europa Centro Orientale responsabile dei continui afflussi di correnti di aria fredda sulle regioni balcaniche e adriatiche. L’espansione dell’anticiclone atlantico, andrà, nel corso della giornata di lunedì, stabilizzando il tempo sul territorio italiano. Residua instabilità, sulle regioni centrali adriatiche in esaurimento durante la prima parte della giornata mentre perdurerà, fino al pomeriggio, sulle estreme aree meridionali.

Sulla Lombardia tempo stabile, ma con riduzioni di visibilità nottetempo e al primo mattino, sulle aree pianeggianti.

Una nuova perturbazione d’origine atlantica è attesa per la serata di martedì, con nuvolosità in graduale estensione e prime deboli precipitazioni su Oltrepo. La giornata di mercoledì sarà all’insegna del maltempo su gran parte della regione.

Lunedì 18 gennaio 2021

Tempo Previsto: bel tempo. Locali riduzioni di visibilità al mattino su Mantovano, Cremonese, Lodigiano e Pavese per foschie dense e locali banchi di nebbia in lento sollevamento diurno. Nuvolosità su Alpi di confine Valtellinesi e Chiavennasche, ma senza fenomenologia associata.

Durante le ore serali formazione di dense foschie e nebbie, lungo la fascia di pianura centro meridionale.

Temperature: minime con valori sottozero in pianura compresi tra -3°C e -5°C. Massime comprese tra i 5°C e i 6°C.

Martedì 19 gennaio 2021

Tempo Previsto: generale bel tempo. Al mattino foschie e locali banchi di nebbia su Mantovano e Cremasco; nubi basse irregolari su Pavese, Ovest milanese e fascia Prealpina centro-occidentale. Graduale estensione della nuvolosità dal pomeriggio su tutta la regione, ad esclusione delle aree settentrionali orientali, Valtellina e Orobie Bresciane, che vedranno cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature: minime in pianura comprese tra i -2°C ed i -4°C. Massime stazionarie comprese tra i +2°C ed i +4°C.

Mercoledì 20 gennaio 2021

Tempo Previsto: mal tempo. Cieli molto nuvolosi su tutta la regione, irregolarmente nuvoloso su Livignasco, con associate deboli precipitazioni, a tratti moderate lungo la fascia centrale di pianura. Attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio, sulle aree centro-meridionali mentre insisteranno lungo la fascia di alta pianura e Prealpina. Dalla serata le precipitazioni si concentreranno sui settori settentrionali e occidentali della regione. Deboli precipitazioni a carattere nevoso sui rilievi della Valtellina, Orobie, Valchiavenna, Varesotto e Oltrepo, con quota neve intorno ai 500 metri. Quota neve che nel corso della serata tenderà a calare ulteriormente.

Temperature: minime in rialzo comprese tra +1°C ed i +3°C. Massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra e i +3°C ed i +5°C.