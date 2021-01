Le previsioni del tempo a cura di Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Correnti settentrionali di natura artica continuano ad interessare la nostra Penisola, traghettando nella giornata di domenica un nuovo e debole fronte nuvoloso che determinerà una giornata a tratti nuvolosa e variabile sulla Lombardia, in un contesto di clima freddo ed invernale. Tuttavia lunedì la traslazione di un campo di alta pressione presente sulla Spagna, tornerà a favorire una giornata ben stabile ovunque, con il solo possibile ritorno di nebbie o banchi di nebbia in pianura. Un nuovo e generale aumento della nuvolosità sarà atteso solamente dal tardo pomeriggio di martedì, per l’avvicinamento di una nuova Perturbazione Atlantica.

Domenica 17 gennaio 2021



Tempo Previsto: Inizio di giornata prevalentemente nuvoloso in pianura per la presenza di nuvolosità bassa, maggiormente sereno in montagna ad eccezione dei rilievi Alpini e Prealpini Bresciano/Bergamaschi ove si avrà il transito di nuvolosità. Nuvolosità in estensione anche sui settori montani occidentali nel corso del pomeriggio,seppur in un contesto generalmente variabile. Nubi sparse alternate a schiarite anche in pianura dal pomeriggio.

Temperature: Temperature minime stazionarie generalmente comprese fra lo 0 ed i -3°C in pianura. Massime in lieve calo su valori contenuti non oltre i +5 ed i +6°C in pianura.

Lunedì 18 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata generalmente stabile e soleggiata ovunque, eccetto per la possibile presenza di nebbie o banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde della giornata.

Temperature: Temperature minime in calo, con valori sottozero in pianura fra -2 e -4°C. Massime sempre contenute non oltre i 5°C.

Martedì 19 gennaio 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque al mattino con solo il transito di innocue velature e qualche nebbia possibile in pianura. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità specie fra le aree di pianura e le zone pedemontane, con cieli coperti entro la sera su gran parte della regione eccetto che sulle Alpi.

Temperature: Temperature minime ben stabili ampiamente sotto lo zero in pianura sempre comprese fra i .2 ed i -4°C. Massime stazionarie fra i 2 ed i 4gradi.