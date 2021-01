Non è riuscita a sfondare il fortino del Genoa l’Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium si deve accontentare di un pareggio che lascia tanta amarezza e anche un pizzico di delusione.

Un piccolo passo falso, quello dei nerazzurri, che arriva – non a caso – in una serata non particolarmente brillante: male Zapata, maluccio Malinovskyi, non benissimo nemmeno Ilicic.

Il Genoa a Bergamo è arrivato per fare la sua partita, convinto di poter strappare almeno un punto col gioco e con l’organizzazione. E così è stato: la squadra di Ballardini, attenta e quadrata, nel primo spezzone di gara è stata anche quella che è andata vicina al gol in più di un’occasione.

Gasperini, nella ripresa, ha provato a fare di tutto per vincere una partita che s’è capito subito che sarebbe stata tutto il contrario di facile. Ha provato a giocare la carta Muriel pochi minuti dopo il fischio d’inizio del secondo tempo, poi ha buttato nella mischia Miranchuk. Ma non è andata come sperava.

Resta del rammarico all’Atalanta per non aver vinto non tanto per le occasioni sprecate (come detto, le sue le ha avute anche il Genoa in avvio di gara), ma più che altro per non aver sfruttato l’enorme mole di gioco creata nell’arco di tutta la partita: nella ripresa, infatti, si è giocato quasi esclusivamente nella trequarti degli ospiti.

Il Grifone dal Gewiss Stadium, comunque, si porta via un punto che non è per nulla rubato.

Ora l’Atalanta tornerà in campo mercoledì pomeriggio: un turno infrasettimanale non programmato che altro non è che il recupero del match rinviato per maltempo il 6 dicembre scorso.