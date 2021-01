Campionati Italiani Giovanili, bronzo fra le juniores per Giulia Cozzi

Il weekend dedicato ai Campionati Italiani Giovanili si apre nel migliore dei modi per lo sci di fondo bergamasco.

A condurre il movimento di casa nostra sul podio tricolore è stata Giulia Cozzi che ha conquistato la medaglia di bronzo nell’individuale juniores in tecnica classica.

La portacolori dell’Ubi Banca Goggi ha infatti tagliato il traguardo di Alfedena in 23’36”8 terminando con ventitré secondi di ritardo dalla livignese Veronica Silvestri (A.S.D. Sporting Club).

Medaglia di legno invece per Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, sotto una fitta nevicata, ha mancato l’appuntamento con il podio soltanto per meno di un secondo

La 17enne scalvina si è messa in luce sul tracciato di Pianoro Campitelli terminando in quarta posizione la prova dedicata alle aspiranti, distante soli nove decimi da Maria Gismondi (Bachmann Sport College).

La prova abruzzese, valida come tappa di Coppa Italia, ha visto protagonista anche Valentina Maj (Carabinieri) che ha colto la sesta posizione nella dieci chilometri senior.

In grado di precedere Martina Bellini e Maria Eugenia Boccardi (rispettivamente ottava e decima al traguardo), la 20enne di Schilpario ha conquistato la terza piazza fra le Under 23.

In chiave orobica da segnalare anche le top ten di Denise Dedei (Sci Club Gromo) e Cassandra Bonaldi (Ubi Banca Goggi), rispettivamente settima fra le Under 20 e nona fra le Under 18.