Perde il controllo della moto: 16enne in gravi condizioni a Scanzorosciate

Sono da poco passe le 16.15 quando un sedicenne in sella alla propria moto sta percorrendo via Aldo Moro, una zona industriale di Scanzorosciate, nello svoltare verso via Dalla Chiesa perde il controllo. Urta contro un paletto della segnaletica stradale, viene sbalzato dalla moto e fa un volo di circa 5 metri prima di rovinare violentemente a terra.

Ad assistere alla scena alcuni amici che danno l’allarme alle 16.21: sul posto arrivano un’ambulanza e un’automedica. I medici tentano alcune operazioni sul posto, stabilizzano il ragazzo e poi l’ambulanza corre contro il tempo verso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove il 16enne viene ricoverato in codice rosso. Secondo una prima testimonianza avrebbe riportato delle ferite alla testa e ad una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche le forze dell’Ordine raccolgono le testimonianze degli amici del 16enne e di alcuni passanti. Ancora inspiegabile come il giovane abbia perso il controllo della propria moto.