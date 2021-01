Le previsioni

Cieli sereni sulla zona rossa, gelate notturne previsioni

Prosegue ancora per qualche giorno il flusso di correnti settentrionali che favorisce temperature in linea con i valori medi per il periodo e tempo sostanzialmente stabile.

Weekend che ci porta dritti dritti in zona rossa a Bergamo e in Lombardia. Sotto quale cielo? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue ancora per qualche giorno il flusso di correnti settentrionali che favorisce temperature in linea con i valori medi per il periodo e tempo sostanzialmente stabile. Gelate notturne diffuse anche nelle aree pianeggianti. Sabato 16 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo al mattino con cieli sereni e tersi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio l’arrivo di velature da ovest determinerà un graduale aumento della nuvolosità, in un contesto di cieli poco nuvolosi e di stabilità prevalente. Possibile qualche isolato banco di nebbia nottetempo e al primo mattino in Pianura Padana. Temperature: Minime in forte calo, fra i -2 ed i -5 °C. Massime anch’esse in calo e su valori contenuti attorno ai 4 e 6 °C. Domenica 17 gennaio 2021 Tempo Previsto: Giornata all’insegna di passaggi nuvolosi talora compatti ovunque, ma senza particolari fenomeni attesi, ad esclusione delle zone alpine più settentrionali prossime al confine ove si verificheranno deboli nevicate “per effetto stau”. Debole favonio (vento da NNW) in serata sul settore nordoccidentale della regione. Temperature: Minime stabili su valori fra i -2 ed i -4 °C. Massime stazionarie non oltre i +5/6 °C, ad esclusione di locali aumenti nelle zone interessate dal favonio. Lunedì 18 gennaio 2021 Tempo Previsto: Giornata all’insegna di bel tempo ovunque con solo qualche effimero passaggio nuvoloso, ma senza fenomeni. Temperature: Minime stabili su valori fra i -2 ed i -5 °C. Massime stazionarie non oltre i +6/7 °C. © Riproduzione riservata