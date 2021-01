L’Atalanta saluta Johan Mojica: risolto il prestito con il Girona

“Buona fortuna Johan” ha scritto l’Atalanta sul proprio sito per salutare Johan Mojica. Il colombiano è infatti tornato al Girona: è stato risolto il prestito tra il club bergamasco e gli spagnoli.

“Atalanta B.C. – si legge – comunica di aver risolto il trasferimento a titolo temporaneo con il Girona del calciatore Johan Mojica”.

Quella del colombiano è stata un’avventura breve e avara di soddisfazioni sotto l’ombra delle Mura venete: lascia con un bottino piuttosto misero di undici partite in campionato giocate (solo tre da titolare) e due in Champions League (entrambe da subentrato). Nessun gol e nessun assist.

Mojica era stato scelto per sostituire Timothy Castagne ceduto al Leicester in estate per 25 milioni di euro. Ma, nelle occasioni che ha avuto, ha dimostrato di non essere all’altezza della massima serie italiana.