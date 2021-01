Gori e Del Bono inaugurano il cammino delle Acli verso il conferimento di “Capitali della cultura”

Sarà il confronto tra i sindaci delle due città venerdì 15 gennaio ad inaugurare Towards 2023, il cammino delle Acli di Bergamo e Brescia in vista del conferimento di “Capitali della Cultura”. Un dialogo che verrà trasmesso in diretta dalle 18.30 alle 19.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle due associazioni.

Tante le tematiche in agenda: dalla cultura del lavoro al welfare comunitario, dalla cultura politica all’intercultura, dall’abitare innovativo alla questione ambientale. Con un approccio che vuole essere vivace e attento a istruire la prassi sociale e culturale. Un itinerario a due voci che interpella l’istituzione amministrativa con l’ambizione di ricevere direttrici e orizzonti per un’azione sociale efficace e al contempo leggera. Dopo i due sindaci sarà la volta dei vescovi, dei rettori dell’Università, dei presidenti di Confindustria e di Confcooperative delle rispettive città.