Fiorella Mannoia, Amici come prima o Quarto grado? La tv del 15 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”, condotto da Fiorella Mannoia. Un programma che racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In prima linea”: Shaun sente la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile. Per affrontare la situazione, chiede aiuto al Dottor Glassman. Dopo una chiacchierata con Shaun, il dottor Pak decide di parlare con Mia…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.40 c’è “Amici come prima”; su Rai4 alle 21.20 “Parker”; su La5 alle 21.05 “Amori in corsa”; su Iris alle 21.10 “Corda tesa”; e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 3 – Back to perfection”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Art night – Architetti”. Carlo Scarpa e Aldo Rossi architetti, maestri di poesia e di memoria. Carlo Scarpa è stato una delle figure più enigmatiche dell’architettura italiana del XX secolo, definito artista più che architetto. L’altro, Aldo Rossi, figura complessa, ha cambiato l’architettura italiana con i suoi insegnamenti e le sue opere.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip,

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset