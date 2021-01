Si avvicina il weekend di metà gennaio: Maurizio Signani ci accompagna a scopire che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di venerdì il transito di un veloce fronte nuvoloso determinerà un avvio di giornata condito da nuvolosità diffusa seguita da cieli che diverranno pressochè sereni ovunque entro la serata. Variabilità che si alternerà anche nei prossimi giorni con cieli sereni alternati al transito di nuvolosità a tratti, ma senza fenomeni attesi. A essa si accompagnerà un corposo e generale calo delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la regione, con gelate anche diffuse dalle prossime notti anche nelle aree pianeggianti.

Venerdì 15 gennaio 2021

Tempo Previsto: Avvio di giornata generalmente nuvoloso ovunque per il transito di nuvolosità medio alta, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Prime schiarite a partire dalle Alpi dalla metà del pomeriggio, in estensione verso le pianure entro la serata, con cieli che diverranno sereni ovunque.

Temperature: Temperature minime in aumento, comprese fra gli 0 ed i 4gradi in pianura. Massime anch’esse in diminuzione specie nelle aree occidentali Lombarde, comprese generalmente fra i 5 e gli 8 gradi in pianura.

Sabato 16 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo al mattino con cieli sereni e tersi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio l’arrivo di velature da ovest determinerà un graduale aumento della nuvolosità, in un contesto di cieli poco nuvolosi e di stabilità prevalente.



Temperature: Temperature minime in forte calo, ampiamente sotto lo zero anche in pianura fra i -3 ed i -6°C. Massime anch’esse in calo e su valori contenuti attorno ai 2 e 4 gradi in pianura.

Domenica 17 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata inizialmente all’insegna di molte nubi ovunque, con cieli a tratti molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni attesi. Nel pomeriggio prime schiarite a partire dai monti verso le aree di pianura in un contesto variabile. In serata cieli sereni specie nelle aree di montagna.

Temperature: Temperature minime stabili su valori fra i -3 ed i -6°C in pianura. Massime stazionarie non oltre i 5 gradi nelle aree pianeggianti.