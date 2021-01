Boltiere: ricerca di nuove soluzioni per la selezione del personale

Anche il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini, si aggiunge alla richiesta di molti sindaci del territorio di sbloccare la programmazione dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale a livello comunale.

Durante la settimana, anche su altre testate giornalistiche bergamasche, si è letto l’appello di alcuni primi cittadini per velocizzare le procedure necessarie per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Dal mese di Marzo i concorsi risultano bloccati per le norme relative al contimento del contagio da Covid19. A fronte di questo, tuttavia, l’attività operativa di molti comuni risulta gravata da tale provvedimento. Sbloccare i concorsi permetterebbe di facilitare le assunzioni di molti giovani che entrerebbero così nel mondo del lavoro.

Sempre il Sindaco Osvaldo Palazzini sostiene che la situazione per il comune di Boltiere non è così complessa come per altri comuni limitrofi o del territorio bergamasco, si stanno, comunque, cercando soluzioni alternative ed innovative per ovviare a questo problema.

In particolare, per ottimizzare le risorse a disposizione, e per sgravare gli uffici amministrativi di nuove pratiche, permettendogli così di lavorare al cento per cento sui problemi attuali del comune di Boltiere, si sta cercando di introdurre un nuovo processo di selezione del personale. Si stanno, infatti, valutando le offerte di alcune società di selezione del personale che si dovranno occupare di velocizzare il processo di selezione, affiancando gli uffici nella ricerca dei profili più adeguati. Una soluzione che viene già adottata da alcuni comuni italiani, e che l’amministrazione di Boltiere sta considerando di introdurre.