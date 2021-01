Con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Prosegue il flusso in quota di correnti settentrionali, che convoglia masse d’aria di origine differente sulle Alpi, accompagnato da notevoli sbalzi di temperatura in quota e su parte della Lombardia, ma con scarsi fenomeni. In serata è atteso un nucleo di aria più fredda che provocherà un generale calo delle temperature.

Attenzione ai venti nella giornata odierna: di burrasca in alta montagna e forti anche a quote di 1000/1500 metri. Prosegue molto elevato il rischio valanghe.

Giovedì 14 gennaio 2021

Tempo Previsto: Sul settore alpino più settentrionale (Val San Giacomo, Livignasco, alta Valmalenco) molto nuvoloso o coperto con nevicate per gran parte della giornata, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi fino al primo pomeriggio; successivamente aumento della nuvolosità, ma con scarsa possibilità di precipitazioni, al più confinata a ridosso dei rilievi e nevose oltre 600-800 metri.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo e comprese tra -3 e +1 °C; Massime stabili od in lieve calo ad ovest, comprese tra +6 e +12 °C (valori più bassi ad est e più elevati ad ovest).

Venerdì 15 gennaio 2021

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino molto nuvoloso ovunque con deboli nevicate a carattere sparso sul settore alpino, prealpino e Oltrepò, in rapido esaurimento. Proseguimento di giornata all’insegna del transito di nuvolosità con cieli da variabili a nuvolosi su tutta la regione e senza fenomeni attesi.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra -1 e +3 °C; Massime stabili ad est e in marcato calo ad ovest, comprese tra +5 e +8 °C;

Sabato 16 gennaio 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione e per l’intera giornata, a parte qualche locale addensamento in pianura e lungo le Prealpi, ma senza fenomeni associati.

Temperature: Minime in lieve calo e comprese tra -3 e +1 °C; Massime stabili o in lieve calo, comprese tra +4 e +7 °C.