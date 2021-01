Servizio civile universale: 14 posti disponibili nelle cooperative sociali di Confcooperative Bergamo

Si rinnova la possibilità di vivere l’esperienza di un anno di Servizio Civile Universale con le cooperative sociali di Confcooperative Bergamo, con 14 posti a bando per giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti.

I volontari saranno protagonisti di 2 progetti nell’ambito del programma “DIREZIONE VERSO L’ALTRO” per il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili:

– IO SONO L’ALTRO: progetto di assistenza rivolto ad adulti in condizioni di disagio e fragilità

– L’ALTRO…BAMBINO: progetto di educazione e animazione culturale verso minori

Il termine per presentare le domande è l’8 febbraio 2021 ore 14, attraverso l’apposita piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (a cui si accede con l’identità digitale – SPID).

Il Servizio Civile in una cooperativa sociale rappresenta un’autentica opportunità non solo dal punto di vista formativo e umano, ma anche professionale: il punto di forza della rete consortile è, infatti, l’agilità nell’orientare i giovani proponendo reali sbocchi lavorativi futuri.

Per raccontare tale possibilità, Confcooperative Bergamo, in collaborazione con il Centro Servizi Aziendali COESI, organizza un webinar gratuito in calendario per il prossimo 22 gennaio 2021 alle ore 15. È possibile iscriversi inviando una mail a: progetti@coesi.coop (vi verrà poi inviato il link per la partecipazione).

L’incontro permetterà agli interessati di scegliere il progetto e la cooperativa più adatti a loro, rispondere a dubbi e alle domande e permettere di comprendere i vantaggi – formativi ed economici – di una scelta che cambia la vita.

Come emerge dalla testimonianza di Lucia, volontaria in una cooperativa di Confcooperative lo scorso anno: “Il servizio civile è stata la mia prima esperienza in un ambiente lavorativo. È stato stimolante mettermi alla prova e conoscere il mondo delle cooperative sociali, lavorare in gruppo e imparare a relazionarmi sia con colleghi che beneficiari del servizio. Conoscere le loro storie e partecipare, anche in piccola parte, al loro percorso verso l’autonomia, e in alcuni casi alla loro rinascita, mi ha fatta sentire utile e ho capito di voler continuare a lavorare nel mondo della cooperazione sociale, al servizio di chi ne ha bisogno”.

I volontari in servizio civile 2021 saranno coinvolti in 2 progetti speciali realizzati da 5 cooperative sociali del territorio, sia di tipo A (servizi socio sanitari, educativi e formativi) che di tipo B (diverse tipologie di servizi, industria, agricoltura – finalizzati all’inserimento lavorativo), e la Fondazione Casa Amica.

In ogni percorso saranno centrali i temi dell’inclusione lavorativa/sociale di persone svantaggiate o con disabilità e dell’educazione rivolta a minori o giovani in condizioni di disagio.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali; ciascun volontario riceverà un contributo di 439,50€ al mese.