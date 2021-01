Covid, iniziata la campagna vaccinale nella Rsa di Seriate e Scanzorosciate

È partita martedì 12 gennaio la campagna vaccinale nella Rsa Giovanni Paolo I di Seriate, che ha ricevuto dalla ASST Bergamo Est 118 dosi di vaccino Pfizer Biontech, per 62 ospiti e 56 operatori socio-sanitari. Tra i primi a essere vaccinati tra ieri e oggi gli anziani che vivono in residenza, a seguire i dipendenti.

“Rilevo con soddisfazione il tempestivo arrivo dei vaccini nella nostra casa di riposo, consegnati dalla ASST Bergamo Est, che ringrazio – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. È un segnale di attenzione verso le persone più fragili ed esposte al rischio di contagio. Somministrare i vaccini rende più sicura la nostra Rsa, i suoi ospiti e il personale in un’ottica di sanità pubblica e attenzione per la salute delle persone”.

“L’arrivo dei vaccini è stato accolto positivamente – dichiara il responsabile amministrativo della Rsa Tiberio Foiadelli -. Il Distretto Bergamo Est, attraverso l’hub di Alzano Lombardo, ci ha consegnato 118 dosi. Di queste, 62 le stiamo somministrando agli anziani, che verranno vaccinati tutti entro oggi, mentre da domani partirà la vaccinazione degli operatori socio-sanitari. L’augurio è che altre Rsa come la nostra vengano messe in protezione per garantire maggiore sicurezza sanitaria agli ospiti e al personale. Poi, in base allo sviluppo dell’andamento epidemiologico, le organizzazioni sanitarie competenti decideranno il da farsi sulle modalità di riapertura della struttura, che per ora permette le visite a distanza di un paio di familiari, grazie alla stanza degli abbracci. Di certo, l’uso di mascherine e dei sistemi di protezione ha abbassato molto la diffusione di influenze e di mali stagionali”.

Da marzo a oggi tutto il personale socio-sanitario della Rsa Giovanni Paolo I è stato impegnato nel fronteggiare l’ondata del Covid -19, che ha causato il decesso di 18 anziani a marzo e di 5 ad aprile su un totale di 70 ospiti.

“Sono stati mesi orribili – commenta Foiadelli -. Sin dal 2 marzo, pur in assenza di indicazioni precise, abbiamo bloccato gli accessi dei familiari e predisposto un piano emergenziale per garantire assistenza e cura. È stata dura vedere morire persone anziane, pur se ultraottantenni, che non potevano essere ricoverate in ospedale”. Dopo la prima ondata di pandemia, nella Rsa si è registrato un abbassamento della contagiosità: a fine estate, grazie a uno screening effettuato tra gli ospiti sottoposti a test sierologici, si è notata una “immunità” degli anziani in residenza e a oggi non sussiste nessun focolaio.

SCANZOROSCIATE

“Mercoledì 13 gennaio è iniziata la campagna vaccinale (che terminerà venerdì) con la quale stanno venendo somministrati i vaccini anticovid agli ospiti e agli operatori sanitari della Casa di riposo Pia Fondazione Piccinelli – Casa Maria Consolatrice – afferma Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate -. Tre giorni importanti che ovviamente ci riportano col cuore e coi ricordi ai difficili momenti trascorsi a marzo 2020 ma che ci donano finalmente speranza e fiducia per il futuro di questa importante e preziosa struttura per tutto il nostro territorio. Ringrazio l’ATS di Bergamo e l’ASST Bergamo Est per la collaborazione e tutto la staff della RSA di Scanzorosciate”.