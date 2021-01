Atalanta-Cagliari, Mamma ho perso l’aereo o Danni collaterali? La tv del 14 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 14 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Obbligo o verità” e “Déjà vu”. Nel primo, suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi…

Nel secondo, un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche se la diagnosi che le è stata comunicata non sembra averla turbata. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza…

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà “Daydreamer – Le ali del sogno”. Can sarà molto duro nei confronti di Sanem perché la ragazza ha intenzione di abbandonare il suo lavoro alla Fikra, per prendere in considerazione la proposta lavorativa che le è stata fatta da Yigit. Al tempo stesso, però, anche Sanem sarà furiosa nei confronti del fotografo, perché anche lui sta valutando una nuova offerta di lavoro che gli è stata fatta dalla sua ex fidanzata Polen.

Insomma, i due protagonisti della serie turca in onda su Canale 5, dovranno fare i conti con la gelosia reciproca e non sarà per niente facile gestire questa situazione. Ma il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Sanem arriverà a una scelta finale: la ragazza deciderà di lasciare ufficialmente il suo lavoro alla Fikra per intraprendere questo nuovo percorso con Yigit.

Così Sanem, dopo aver rassegnato le sue dimissioni, svolgerà i suoi ultimi incarichi alla Fikra e al tempo stesso inizierà la nuova attività in ambito editoriale al fianco di Yigit. Tale situazione finirà per far ingelosire ancora di più Can, il quale noterà l’interesse sfacciato da parte dell’editore nei confronti della giovane.

Intanto, però, Can verrà convinto da sua mamma Huma e da Polen a partecipare alla realizzazione del libro scritto dalla sua ex fidanzata.

In questo modo, Polen apparirà sempre più vicina al fotografo: spalleggiata da Huma, la donna si presenterà spesso in agenzia, perché vuole che Can si occupi degli scatti per il suo libro.

Inoltre Huma deciderà di organizzare una cena con i dipendenti della Fikra, durante la quale Polen metterà in risalto le sue abilità in cucina.

Durante questa cena, Emre chiederà a Leyla di restare amici ma lei si rifiuterà, perché non lo ritiene una persona sincera e leale. Per questo motivo, Leyla lo inviterà a limitarsi a un puro rapporto professionale e lavorativo, senza andare oltre.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 20.55 con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Bye Bye Germany”; su Italia1 alle 21.15 “Mamma, ho perso l’aereo”; su La5 alle 21.05 “Quel mostro di suocera”; su Iris alle 21.10 “Danni collaterali”; e su Italia2 alle 21.15 “The hole”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “For Life”. Aaron Wallace viene accusato ingiustamente e condannato all’ergastolo. Durante la sua prigionia studia per conseguire l’abilitazione ad avvocato e nel frattempo fornisce consulenza legale ai suoi compagni di carcere.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “OSN: Gatti-Wagner-Beethoven”. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Daniele Gatti esegue: Idillio di Sigfrido di Richard Wagner e Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68, “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.