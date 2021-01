Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo vediamo insieme che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e nella provincia orobica.

ANALISI GENERALE

L’espansione di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale va a determinare, fra mercoledì e giovedì, il rinforzo di correnti di natura più secca dai quadranti nordoccidentali. Garanzia di un tipo di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Lombardia. Eccetto per qualche debole episodio di neve possibile sulle Alpi confinali nella serata di mercoledì. Un nuovo generale aumento delle nubi è atteso invece da venerdi, per il transito di un debole fronte nuvoloso dal nord Europa, accompagnato anche da un corposo e generale calo delle temperature. Attenzione ai venti, attesi moderati e con raffiche in montagna sulle Alpi e sui relativi crinali.

Mercoledì 13 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata all’insegna del bel tempo sin dal mattino con cieli in prevalenza sereni ovunque. Fra il tardo pomeriggio e la serata si attende un’aumento della nuvolosità sui rilievi Alpini confinali, con associati deboli nevicate, specie nel Livignasco.

Temperature: Minime sempre sottozero fra -3 e -1°C sui settori pianeggianti orientali, in aumento sui settori occidentali comprese fra gli 0 ed i +3°C. Massime anch’esse in deciso aumento specie sull’ovest Lombardia, con picchi sino a +10/+11°C nel Milanese. Valori decisamente più contenuti sui settori pianeggianti orientali, comprese fra i 4 e 6 gradi.

Giovedì 14 gennaio 2021

Tempo Previsto: Situazione invariata con cieli in prevalenza sereni sin dal mattino su tutta la regione, con il solo disturbo di qualche innocua velatura di passaggio durante la giornata. Nuvolosità alta che tenderà ad ispessirsi soltanto dalla serata.

Temperature: Temperature minime in generale calo sui settori pianeggianti, specie occidentali con valori compresi fra -3 e +1°C. Massime stabili od in lieve calo specie ad ovest, generalmente fra +6 e 8 gradi in pianura.

Venerdì 15 gennaio 2021

Tempo Previsto: Giornata all’insegna del transito di nuvolosità con cieli da variabili a nuvolosi su tutta la regione durante l’arco della giornata, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in generale calo, fra -3 e gli 0gradi in pianura. Massime anch’esse in calo, non oltre i 5 gradi in pianura.