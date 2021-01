Incidente sull’asse interurbano: tre feriti e lunghe code all’uscita di Bergamo

C’è anche un mezzo pesante coinvolto nell’incidente che ha paralizzato il traffico sull’asse interurbano nella mattinata di mercoledì 13 gennaio.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 10.30 all’altezza del Villaggio degli Sposi. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due uomini di 54 anni e uno di 56.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica. Nessuno dei feriti, stando alle primissime informazioni, è in pericolo di vita: solo uno dei tre è stato portato in ospedale al Papa Giovanni, in codice verde.

Sull’asse interurbano si sono subito formate lunghe code che hanno interessato pure le strade limitrofe, causando rallentamenti anche a Grumello del Piano.