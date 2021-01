Gazzaniga, statua di Gesù bambino rotta: scovati i responsabili, sono 6 minorenni

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Insieme sul Serio hanno individuato il gruppo di ragazzi che la sera del 28 dicembre avevano asportato e poi danneggiato la statua di Gesù bambino nel presepio di Gazzaniga. Si tratta di due ragazze e quattro ragazzi, tutti minorenni e residenti a Gazzaniga, tranne uno.

Convocati al Comando insieme ai genitori e messi di fronte all’evidenza delle immagini delle telecamere di sicurezza del Comune, hanno ammesso le proprie colpe.

Nessun provvedimento di tipo penale per loro, data l’età che non li rende ancora imputabili, ma un forte ammonimento da parte del comandante.

I ragazzini hanno giustificato il gesto come una bravata, ed è apparso evidente che non avevano idea di quello che poteva comportare in termini penali la loro azione. I genitori si sono dimostrati molto rammaricati del gesto dei figli, condannandolo in toto.

Non essendoci i termini per provvedimenti più gravosi, i nomi dei ragazzi sono stati comunicati al sindaco di Gazzaniga che eventualmente li chiamerà per un secondo rimprovero.