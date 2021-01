Villa d’Almè, code per un cantiere rimosso in ritardo: “La ditta sarà sanzionata”

Non è stato un buon inizio di giornata per gli automobilisti che dalla Val Brembana si sono messi in viaggio in direzione del capoluogo: già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghissime code da Villa d’Almè, con la circolazione che rapidamente si è congestionata lungo tutta la ex statale 470.

Dopo decine e decine di proteste, in particolare sulla pagina Facebook “Viabilità in Valle Brembana” dove ormai si è creata una comunità attivissima nella segnalazione di disagi legati al traffico, attorno alle 9.30 è stata la Provincia di Bergamo a risolvere tutti i dubbi.

“A causa di un cantiere di Bergamo Energie per la posa di una linea elettrica a Villa d’Almè – hanno fatto sapere da via Tasso – Il cantiere è stato rimosso in ritardo causando disagi nell’ora di punta e per questo la ditta verrà sanzionata”.

I lavori erano stati autorizzati dalla Provincia stessa lo scorso 30 dicembre, con apposita ordinanza che disponeva l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico per circa cinquanta metri lungo la provinciale della Valle Brembana: “Dall’11 gennaio al 15 gennaio – si legge nel documento ufficiale – nella fascia oraria notturna ricompresa tra le 20 e le 6″.

I primi automobilisti che si sono trovati imbottigliati hanno aggirato l’ostacolo deviando per Ubiale Clanezzo: una soluzione solo temporanea, perchè in breve tempo anche quella “scorciatoia” si è intasata con l’intenso flusso dell’ora di punta.