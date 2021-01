Il feddo è arrivato. Come d’altronde logico a gennaio. Peggiorerà? Risponde Francesco Sudati con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La massa d’aria di origine polare che ha interessato l’Europa centro-occidentale e il Nord Italia nei giorni scorsi, tende a spingersi verso più basse latitudini, a causa della rimonta di correnti più miti di origine oceanica. Essa determinerà una fase di tempo stabile ed in prevalenza assolato in pianura per gran parte della settimana, con temporaneo rialzo delle temperature per influsso favonico tra mercoledì e giovedì, ma favorirà venti molto forti in alta montagna con locali nevicate. Massima attenzione al PERICOLO VALANGHE che si rialzerà nella giornata di mercoledì.

Martedì 12 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al primo mattino su tutta la Lombardia sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata su Valchiavenna e Valtellina nuvolosità irregolare; altrove in parte nuvoloso o velato per passaggi di nubi medio-alte, ma con prevalenza di tempo soleggiato in particolare in pianura. Dal pomeriggio su Valtellina e Valchiavenna molto nuvoloso e su Val San Giacomo, alta Val Malenco e Livignasco deboli nevicate; sul resto della regione poco nuvoloso o nuvoloso per transito di banchi di nubi medio-alte. Gelate notturne diffuse.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -6/-4 °C (-1/+1 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra +4/+6 °C

Mercoledì 13 gennaio 2021

Tempo Previsto: Nottetempo ancora addensamenti lungo le aree confinali di Valtellina e Valchiavenna, ove si potranno avere deboli precipitazioni nevose; altrove quasi sereno o poco nuvoloso.

Dal mattino su Valchiavenna e Valtellina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei addensamenti lungo le aree confinali del settore retico; sul resto della Lombardia sereno o quasi sereno e solo qualche nube di poco conto. Dal pomeriggio nuovo e rapido aumento della nuvolosità su fascia alpina (Valtellina) e prealpina (da Alto Verbano a Valle Camonica) con nuove nevicate su Val San Giacomo, Val Malenco, Bormiese e Livignasco. Possibile sconfinamento in serata dei fenomeni fino al fondovalle di Valchiavenna e Valtellina. Gelate notturne diffuse in medio-bassa pianura.

Temperature: Minime in aumento e comprese tra -3/+1 °C (+3/+5 °C nei grandi centri urbani); Massime in aumento e comprese tra +7/+12 °C (con valori più elevati nella zona pedemontana occidentale per locale effetto favonico).

Giovedì 14 gennaio 2021

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino maltempo con nevicate sul settore alpino dalla Valchiavenna alla Valtellina, possibili anche fino al fondovalle. Irregolarmente nuvoloso sui restanti settori alpini con brevi e locali nevicate. Poco nuvoloso altrove. Nel corso della mattinata miglioramento con schiarite via via più ampie sul settore alpino e proseguimento di cieli poco nuvolosi altrove, ma con possibili locali nebbie in Pianura Padana dopo il tramonto.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -3/+1 °C (+3/+5 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra +6/+10 °C (con valori più elevati nella zona pedemontana occidentale per locale effetto favonico).