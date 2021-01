Furti e truffe della baby gang di Romano, 14enne e 15enne finiscono in comunità

Martedì mattina i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Romano di Lombardia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare per il collocamento in comunità di due minorenni, un 15enne e un 14enne della zona, a conclusione delle indagini condotte dall’Arma di Treviglio, riguardanti una serie di reati contro il patrimonio, con furti consumati e tentati, ricettazione e truffa.

In particolare, i due minori fermati sono, a vario titolo, indagati, insieme ad altri quattro complici in fase di identificazione, per:

il furto di 12 biciclette, consumato a più riprese nel corso di una notte dello scorso mese di ottobre in un negozio, dove sono entrati dopo aver forzato la porta posteriore di ingresso dell’esercizio e infranto il vetro di una finestra;

la ricettazione di una bicicletta elettrica del valore di 2000 euro circa, che a novembre era stata rubata a una commerciante di Covo, mentre era parcheggiata nella rastrelliera posta davanti al negozio di abbigliamento di cui la vittima è titolare;

la truffa relativa all’impossessamento di tre pizze da asporto e il tentativo di sottrarre 200 euro in contanti, il 22 novembre ai danni di un pony-pizza di Romano, a cui gli indagati, accompagnati da un complice in fase di identificazione, dopo aver fornito un indirizzo falso e averlo successivamente attirato in un’area appartata per farsi consegnare le pizze, hanno pure tentato di sottrargli il marsupio contenente le 200 euro di incasso.

Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita all’interno del box di pertinenza dell’abitazione di uno dei due minori, sono stati rinvenuti un televisore, una bicicletta e un monopattino elettrico, sequestrati dai militari per verificare l’eventuale illecita provenienza.

Oltre ai reati per cui in mattinata i due minorenni sono stati posti in comunità, gli stessi, assieme ad altri quattro ragazzi della medesima età, sono indagati per diverse altre illecite condotte consistenti in aggressioni a coetanei oltre che per ulteriori delitti contro il patrimonio, da ultimo il danneggiamento e il furto di alcune palle e oggetti di Natale che addobbavano l’albero e il presepio nella centralissima piazza Tadini di Romano.

Al termine delle operazioni di fotosegnalamento i due minorenni sono stati condotti e collocati in due distinte comunità.