Controlli in stazione con le unità cinofile: un arresto e una denuncia

Una persona arrestata e una denunciata: questo il risultato di un pomeriggio di controlli nella zona della stazione di ferroviaria di Bergamo, eseguiti lunedì 11 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Bergamo col supporto delle unità cinofile di Orio al Serio.

Nell’ambito delle attività pianificate dall’Arma per controllare in maniera mirata la città di Bergamo, al fine di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno fermato circa 20 veicoli e identificato 45 persone, 18 delle quali risultate di interesse operativo con precedenti specifici per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti.

Tra queste un 22enne originario del Mali, in Italia senza fissa dimora, sorpreso a spacciare hashish a un coetaneo: i militari dell’Arma lo hanno fermato e trovato in possesso di due dosi, per un totale di circa 5 grammi, e di 150 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Condotto in caserma, il ragazzo è stato arrestato in attesa del rito direttissimo in tribunale a Bergamo.

Nell’ambito degli stessi controlli e sempre nei pressi della stazione ferroviaria, è stato anche denunciato un altro giovane maliano, trovato in possesso di 2 grammi di hashish suddivisi in dosi.