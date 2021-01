Scuola, Carnevali (Pd): “Anticipare vaccini al personale”

“Abbiamo chiesto con un emendamento ai decreti emergenza Covid di modificare il piano vaccinale anticipando la campagna per il personale docente e scolastico alla prima fase anziché farla partire dalla seconda, come era inizialmente previsto in quanto rientrano nei servizi essenziali – dichiara l’Onorevole Elena Carnevali, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati –. Riteniamo utile e urgente, dopo aver messo in campo risorse e mezzi per garantire continuità educativa e didattica, agire per raggiungere l’apertura ordinata e celere delle scuole di ogni ordine e grado”.