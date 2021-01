Omaggio a Modugno, Report o L’uomo sul treno? La tv dell’11 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 11 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Penso che un sogno così…”. Dopo il successo teatrale di Penso che un sogno cosi, Giuseppe Fiorello costruisce una serata evento, adattamento televisivo dello spettacolo teatrale. Tra ricordi di bambino e le canzoni di Modugno, Giuseppe Fiorello racconta due vite distanti, eppure unite da tanti dettagli: quella di suo padre e quella di Domenico Modugno. Grandi ospiti entreranno in maniera sorprendente, a far parte di questo racconto.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Il primo servizio, dal titolo “Gli smascherati – Perchè paghiamo le mascherine molto più di altri Paesi?”, è firmato da Rosamaria Aquino in collaborazione di Norma Ferrara e Edoardo Garibaldi. Un comunicato Rai spiega: “Dall’inizio della pandemia gli appalti per l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati affidati dal Commissario per l’emergenza coronavirus quasi sempre senza gara, anche per grandi importi. Come è andata? Parallelamente agli acquisti all’estero e in particolare dalla Cina bisognava creare una filiera nazionale di produzione, l’Italia ci è riuscita? Dalle aziende cinesi da cui sono state comprate mascherine a prezzi altissimi, alle imprese del Cura Italia, fino al maxi appalto Fca, il viaggio di Report tra mediatori diventati milionari e mascherine cinesi che l’Italia non compra più, ma ancora arrivano negli aeroporti della penisola”.

La seconda inchiesta, dal titolo “In diretta”, è di Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca. Un comunicato Rai annuncia: “Sono passati dieci anni da quando PewDiePie, il più famoso youtuber al mondo caricava la sua prima clip che lo riprendeva mentre giocava ai videogiochi. Oggi i suoi video sono stati visti circa 26 miliardi di volte e si stima che a fine 2020 abbia guadagnato poco meno di 60 milioni di dollari. Il gaming è un settore in continua crescita che ha esplorato, negli anni, nuove forme di espressione. Di recente abbiamo assistito a un esodo di influencer che da Youtube sono passati al meno noto Twitch. Con il 90% delle ore complessive di livestreaming, la piattaforma di proprietà di Amazon non ha rivali nel settore. Report ha provato a ricostruire i motivi del successo creando un canale ad hoc, e ha individuato le numerose lacune finanziarie che ancora affliggono il settore del gaming. Quanti soldi ha perso l’erario italiano per non aver creato un codice Ateco rivolto agli streamer?”.

Il terzo reportage, intitolato “Dietro il dato”, è di Antonella Cignarale con la collaborazione di Marzia Amico; immagini di Chiara D’Ambros e Giovanni De Faveri. Un comunicato Rai specifica: “Per monitorare l’impatto dell’epidemia da Sars-Cov-2 viene rilevata quotidianamente una mole di dati dalle aziende sanitarie locali che però non sempre viene trasmessa con completezza alla Regione. Altri dati raccolti invece a livello regionale, seppur preziosi, non vengono inviati ai vertici nazionali. E a oggi non c’è un dato solido nazionale sul rischio di trasmissione di contagio nel momento in cui ci si esponga a un caso positivo in ambito familiare, lavorativo o ricreativo. Se non pubblicato nella sua completezza, il dato offre una marginale lettura della situazione pandemica, finanche fuorviante. Se dal bollettino giornaliero la diminuzione di ricoveri in terapia intensiva può sembrare una buona notizia, in realtà non si sa se i posti letto liberati sono di pazienti dimessi o deceduti. E il dato dei decessi Covid come viene calcolato?”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “L’uomo sul treno”; su Italia1 alle 21.25 “Mechanic: Resurrection”; su La7 alle 21.15 “Witness – Il testimone”; su Rai4 alle 21.20 “The Midnight Man”; e su Rai5 alle 21.15 “Etgar Keret – Una storia vera”.

Ancora, su La5 alle 21.15 “Rosamunde Pilcher – Le ali della speranza”; su Iris alle 21.10 “Men of honor – L’onore degli uomini” e su Italia2 alle 21.10 “Blast Vegas”.

Da segnalare, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

