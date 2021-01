Lombardia zona arancione: regole per bar, spostamenti e negozi di questa settimana

La Lombardia è una delle cinque regioni, insieme a Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, che da lunedì 11 gennaio torna in zona arancione: tutto il resto d’Italia, invece, rimane zona gialla.

Cosa cambia, quindi, nella vita quotidiana dei lombardi fino al 15 gennaio?

Ecco le regole da seguire questa settimana, in attesa della decisione del Governo su un eventuale inasprimento delle misure a partire da lunedì 16, da valutare in base al monitoraggio dei dati epidemiologici.

Spostamenti

Nelle zone arancioni ci si può spostare liberamente solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22. Fuori dal Comune o da quegli orari ci si può muovere, con l’autocertificazione, solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Per chi vive in un Comune fino a cinquemila abitanti è possibile spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine comunale ma non verso i capoluoghi di provincia.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Negozi

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Scuola

Dall’11 al 24 gennaio 2021 tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) le lezioni si svolgono attraverso didattica a distanza al 100%. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Continuano in presenza le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie.

Attività sportiva

Consentita all’interno del proprio comune e all’aperto: rimangono chiusi centri sportivi, palestre e piscine.