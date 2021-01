Bergamonews e Number One insieme, per voi: le notizie più importanti su podcast

A volte è difficile restare aggiornati con le notizie più importanti della giornata, soprattutto in un'era, com'è quella in cui viviamo, in cui le news ci piovono addosso di continuo. Come capire quelle più significative? E, soprattutto, come non farsele sfuggire?

Bergamonews e il Gruppo Radio Number One hanno deciso di unire le forze per non farvi perdere nessuna delle notizie più importanti della giornata. Come? Utilizzando due strumenti: il primo è il podcast sempre più un'abitudine per chi si districa tra social e nuove tecnologie il secondo è la radio, media antico, che ha saputo evolversi digitalmente. Due i vantaggi. Il primo: puoi ascoltarli quando vuoi e dove vuoi (al risveglio, mentre vai al lavoro o mentre fai sport). Il secondo: la voce – senza ulteriori distrazioni – è uno degli strumenti ideali per spiegare e render chiari anche i fatti più complessi.

Da lunedì 11 gennaio, due volte al giorno pubblicheremo il podcast con le quattro notizie bergamasche più importanti. Queste stesse notizie verranno trasmesse anche su Radio Number One, Radio Bergamo e Radio 1000 Note alle 14 e alle 18.

Le notizie di Bergamonews su Radio Number One, ascoltale qui:

Da più un anno la redazione di Radio Number One, guidata dal giornalista Claudio Chiari, ha intrapreso nei propri notiziari un progetto local innovativo e molto apprezzato dagli ascoltatori. Due volte al giorno le notizie sono diversificate nelle frequenze a seconda della zona di ascolto: "Il nostro claim 'Dove vivi tu' diventa ancora più concreto - spiega Chiari - e grazie a Bergamonews andiamo a coprire una zona storica per le nostre emittenti".

Da oggi, oltre alle zone già attive (Genova, Milano e Torino), grazie alla collaborazione con la nostra redazione, si aggiunge anche la provincia di Bergamo che tra l'altro ospita la sede del gruppo e gli studi principali.

Le tre emittenti nella sola provincia bergamasca raggiungono ogni giorno più di 110mila contatti (Fonte Radio Ter) con un dato settimanale che complessivamente coinvolge 400mila ascoltatori. Il Gruppo Radio Number One, oltre all'emittente ammiraglia a Radio Bergamo e a Radio 1000 Note coinvolte nella partnership, conta altre quattro emittenti attive nel nordi Italia: One Dance, Radio Italia Anni 60, Radio Nostalgia e Radio 19.