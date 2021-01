Papa Francesco, Che Dio ci aiuti, Fazio o Giletti? La tv del 10 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 10 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Amore o dipendenza?” e “Fuori posto”. Nel primo, Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano a vere grande successo…

Nel secondo, Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro, inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ragazzi di oggi” e “Annega o nuota”. Nel primo, Maddie riceve la chiamata di una donna che ha appena partorito, ma un’altra donna le ha sequestrato la neonata. Bobby informa Buck che sta per essere sospeso a causa delle sue condizioni fisiche…

Nel secondo, un devastante tsunami si abbatte sul molo di Santa Monica: tutti gli operatori sono coinvolti nei soccorsi, mentre Buck e Christopher rischiano la vita in prima persona…

Canale5 alle 20.35 trasmetterà un’intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l’aborto, la politica e com’è cambiata la sua vita a causa del virus.

Nella serata, dedicata interamente a Papa Francesco, dopo l‘intervista, alle 21.35, seguirà la proiezione del film Mediaset “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente”, che racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina. Il percorso racconta della sua gioventù, della vocazione e la formazione, fino a giungere alla nomina a Papa nel 2013.

Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti.

Su RaiTre alle 20 torna “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Il ragazzo di campagna”; su Italia1 alle 21.10 “I guardiani della galassia 2”; su Rai4 alle 21.20 “3 Days To Kill”; su Iris alle 21.10 “Jane Eyre”

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Earth – La natura del nostro pianeta”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Acqua”: la vita del nostro pianeta è legata agli elementi. Meraviglie geologiche, clima spettacolare, misteri dei regni vegetale e animale, tutti indissolubilmente legati e plasmati da Aria, Terra e Acqua.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.10 il film “Una mamma per amica: di nuovo insieme”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.20 “Big Bang Theory”.

