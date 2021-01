Fontana, Forza Italia: “Attivare subito il Mes per consentire vaccinazioni h24”

Gregorio Fontana, deputato bergamasco di Forza Italia e Questore della Camera, annuncia che “Forza Italia ha richiesto al Governo di attivare subito il Mes sanitario per consentire di effettuare i vaccini h24, assumere nuovi medici e operatori sanitari, aprire reparti ad hoc e acquistare, come ha già fatto la Germania, dosi aggiuntive di vaccino. Questo consentirebbe di vaccinare più velocemente la popolazione mettendo quindi fine all’emergenza sanitaria e di conseguenza a quella economica. Su questo secondo fronte, in particolare, l’attivazione del Mes consentirebbe di utilizzare lo scostamento annunciato dal ministro per l’economia, anziché per le spese sanitarie, per gli interventi a sostegno delle partite iva, per gli indennizzi alle attività commerciali ferme e per sostenere concretamente imprese e famiglie italiane in difficoltà”.