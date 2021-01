Droga negli slip e nei calzini: un arrestato e un denunciato a Telgate

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e una denuncia per lo stesso reato: è il risultato del servizio di controllo del territorio messo in campo dai carabinieri della stazione di Grumello del Monte nella giornata di sabato 9 gennaio.

I militari, in particolare, hanno concentrato la propria attività nel comune di Telgate dove un uomo di origine marocchina di 42 anni è stato fermato e sottoposto a controllo dopo che alla vista dei carabinieri ha mostrato subito nervosismo.

Insospettiti, gli uomini dell’Arma lo hanno perquisito, scovando due dosi di cocaina per un totale di 15 grammi racchiuse in appositi involucri di cellophane occultati negli slip.

Un ritrovamento che li ha spinti a estendere la perquisizione all’interno della sua abitazione, dove è stato trovato un secondo uomo, un 25enne sempre di origine marocchina e già con precedenti a suo carico: anche in suo possesso è stata trovata della cocaina, per un totale di 5 grammi, occultata questa volta nei calzini.

Pertanto, i militari hanno condotto i due in caserma dove, a seguito di successivi accertamenti, il primo soggetto fermato è stato tratto in arresto, ed condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo. Nei confronti del secondo soggetto, invece, solo una denuncia.