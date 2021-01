Muriel è sempre una sentenza, Freuler è ovunque, Gollini distratto sul gol di Sau

GOLLINI 5,5: Nell’area piccola il portiere deve farla da padrone. Su Sau non se la sente.

TOLOI 6,5: Accompagna sempre, accorcia su Sau fino a ringhiare al limite dell’area avversaria. Si divora una occasione incredibile all’inizio della ripresa, rimedia con un gol di rapina che riporta la gara in discesa (quello del 2-1).

ROMERO 7: Presta attenzione alle scivolate di Lapadula prima e poi di Di Serio senza concedere niente. Muro.

PALOMINO 7: Preferito a Djimsiti che era in diffida, chiude la fascia sinistra e presto il Benevento si spegne.

HATEBOER 7: Sempre propositivo, accompagna Ilicic provandoci con un paio di traversoni che non vengono sfruttati. Tenta più volte il gol senza riuscire a mettere la firma sul risultato.

FREULER 7: Si fa trovare ovunque, il terreno pessimo non lo condiziona.

MIRANCHUK (Dal 41′ st) S.V.

DE ROON 7: Giallo severo al 17’ da parte di Manganiello. Trova Giove Pluvio in versione olandese e si esalta nella battaglia. Indispensabile anche quando finisce a difendere.

GOSENS 6,5: Ha un paio di occasioni, la prima dopo meno di due minuti dal via. Poi tanti tentativi che questa volta non si concludono con il gol. Non gradisce il cambio, segno che non si accontenta mai. Ma anche gli altri devono giocare.

MAEHLE (Dal 27’ st) 6: Tanta voglia, scalpita anche quando si scalda. Verrà utile perché ha fisicità e sembra già capire i movimenti che vuole Gasperini.

PESSINA 6: Sconta più di tutti il campo impossibile, con una prestazione appena sufficiente.

MALINOVSKYI (Dal 17’ st) 6,5: Ha tanta voglia di dimostrare che vuole e può giocare di più. Suo l’assist a Muriel per il gol.

ILICIC 8: Prestazione esaltante che culmina in partenza con il ritorno al gol. Colpisce un palo pieno al 41’. Giocate da fuoriclasse, in tempi di saldi, ritornato al centro del gioco, lui non ne concede. Decisivo anche nel secondo tempo con l’assist per la rete di Zapata. Mostra superiorità tecnica accompagnata da condizione fisica. Il migliore, ma non è una novità.

DEPAOLI (Dal 41′ st) S.V.

ZAPATA 6,5: Un paio di occasioni che non sfrutta nel primo tempo, poi non perdona su cioccolatino di Ilicic, chiudendo di fatto la gara.

MURIEL (Dal 27’ st) 7: Ha segnato quanto Ibra (dieci centri), e dire che era dato in non buone condizioni fisiche. Si esalta con un paio di tunnel incurante dell’acquitrino come ulteriore avversario, poi al gol non rinuncia pennellando nell’angolo dove Montipò non può arrivare.

GASPERINI 7,5: Dominio assoluto per tutto il primo tempo, comportamento da grande squadra anche quando il Benevento trova il pareggio per poi riprendere in mano la partita. Nel dopo spiega il suo mantra: squadra meno elegante ma più concreta, accompagnata dalla spiegazione della rinuncia a Gomez, una scelta tecnica.