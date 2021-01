Dalmine, boato nella notte: in azione la banda del Bancomat

Banda del botto in azione a Dalmine. Intorno alle 2.15 della notte tra venerdì e sabato (9 gennaio) un boato ha svegliato i residenti di piazza Vittorio Emanuele III, nel quartiere Sant’Andrea.

Un gruppo composto da tre malviventi aveva appena fatto esplodere il Bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Fara Gera d’Adda per far razzia del denaro contenuto all’interno.

Un copione simile a quello già messo in atto molte volte nella nostra provincia, anche in occasione di episodi recenti, con i quali non si escludono collegamenti.

I banditi sono fuggiti in pochi istanti a bordo di un’Audi rubata. Le telecamere della zona, oltre ad alcune testimonianze, potrebbero fornire elementi utili ai Carabinieri di Treviglio che stanno indagando sull’episodio.

Ancora da quantificare il bottino, che potrebbe aggirarsi su alcune decine di migliaia di euro.