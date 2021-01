Da Ancona a Brembate con un chilo e mezzo di droga in auto: 46enne in manette

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Treviglio hanno tratto in arresto a Brembate B.E., 46enne cittadino marocchino residente a Jesi in provincia di Ancona, trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e cocaina.

I militari, durante il controllo del veicolo, insospettiti dall’autovettura proveniente da fuori regione in un periodo di restrizioni alla movimentazione dovute alle limitazioni volte a fronteggiare l’epidemia da Covid-19, hanno proceduto al controllo del conducente che ha presentato un documento di guida falso intestato ad altra persona.

Risaliti alla sua vera identità, riscontrando a suo carico diversi precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito il veicolo, trovando occultato nel vano motore quindici panetti del peso complessivo di oltre un chilo e mezzo di hashish e una confezione in

cellophane contenente circa 50 grammi di cocaina.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto nel carcere di via Gleno a Bergamo.